شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أول فيديو لإجلاء المصريين من مطار أبو ظبى إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أول فيديو لإجلاء المصريين من مطار أبو ظبى قادمين إلى مصر، وذلك بعد أزمة فيروس كورونا التى اجتاحت العالم .

ورصد الفيديو أجواء الجهود المبذولة من قبل حكومتى الدولتين من أجل تخفيف الأعباء على القادمين .

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يذكر أن مطار سفنكس الدولي، يستقبل بعد قليل، طائرة أير كايرو قادمة من أبوظبي وعلى متنها 153 مصريا عالقا هناك نتيجة تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم إجراء فحص طبي على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى ، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.