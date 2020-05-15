شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. "مستقبل وطن" ينظم البطولة الرمضانية للكاراتيه "أون لاين" لأصحاب الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سابقة هى الأولى من نوعها، أعلنت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، تنظيم البطولة الرمضانية للكاراتيه، لأصحاب الهمم على مستوى الجمهورية، عن طريق برنامج أون لاين، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للكاراتيه، بهدف تحدى ذوى القدرات الفائقة والبراعم سن 9 سنوات، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 18 مايو 2020، وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام.

وقال محمد الجارحى الأمين العام المساعد وأمين شباب الجمهورية بالحزب، أن الهدف من إقامة البطولة يتمثل بداية بالدعوة إلى تجمع رياضى تنافسى لأصحاب الهمم فى الشهر الفضيل، بحيث يكون فرصة للتشجيع على ممارسة رياضات الدفاع عن النفس، ودعم اللاعبين واللاعبات المشاركين فى المنافسات على رفع مستوى التطلعات نحو تحقيق الميداليات الملونة، والارتقاء بمستوياتهم الفنية.

وأكد "الجارحي"، أن البطولة يتم تنفيذها لأول مرة أون لاين فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى قررها رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا، مضيفاً إنه فى ظل الظروف التى تمر البلاد تم عمل بروتوكول بين حزب مستقبل وطن، ومجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه، مشيرا إلى أن تلك تأتى البطولة ضمن أنشطة مبادرة مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى.

وأشار أمين شباب الجمهورية بالحزب، إلى إنه تم وضع جدول زمنى للبطولة والتصفيات على مستوى الجمهورية، وسيكون هناك صرف مكافآت مالية وجوائز قيمة الخاصة بالبطولة، مؤكداً أن حزب مستقبل وطن يقوم بدوره فى تنمية ومساعدة أصحاب الهمم وأشبال مصر للكاراتيه الواعدين.

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ومن المقرر أن تشرف على البطولة، جيانا فاروق كابتن مصر وبطلة العالم بنت الاتحاد المصرى للكاراتيه، وإدارة البطولة الحكم الدولى الكابتن محمد رمضان.

الجدير بالذكر، أن خريطة المسابقات والفعاليات الرمضانية لأمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن تكشف تنوعًا واضحًا، حيث تتضمن ما يلى، الأول المسابقة القرآنية الكبرى "القارئ المصري" خلال الفترة (11-21) مايو 2020.