شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق إنسان البرلمان: القوات المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه وفخر لكل مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القوات المسلحة المصرية هى درع الوطن وسيفه وفخر لكل مواطن مصرى، مشيدة بجهودها البطولية والفدائية الناجحة والتى تحققها يوماً بعد يوم فى الدفاع عن تراب الوطن والقضاء على بؤر الإرهاب وبتره من جذوره لتطهير أرض مصر الحبيبة من دنسه، وقالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى بيان لها اليوم، إن أبطال القوات المسلحة البواسل يؤدون واجبهم الوطنى وهم فى عبادة خلال هذا الشهر الكريم فى الدفاع عن تراب الوطن ومواجهة جماعات الغدر والإرهاب والضلال وحماية الحدود المصرية، الأمر الذى يعكس يقظة أبطال القوات المسلحة وقدرتهم القتالية فى حمايتهم لكل شبر من تراب الوطن خلال شهر الصيام .

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وأضافت مارجريت عازر، أن ما حققته قواتنا المسلحة الباسلة من نجاحات اليوم تضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات والمسطر بحروف من ذهب، وهو ما جاء فى بيانها مساء اليوم عن القضاء على بؤرة إرهابية بإحدى مزارع شمال سيناء، ومقتل 13 مسلحا وضبط عربة دفع رباعى وثلاث دراجات نارية تستخدمها العناصر الإرهابية واكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة و 4 حزام ناسف وضبط أسلحة نارية متنوعة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وأجهزة اتصالات لاسلكية.

ووجهت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تحية إجلال وإكبار لقواتنا المسلحة الباسلة فى حربها ضد الإرهاب والقضاء عليه وحماية الأمن والأمان والاستقرار .