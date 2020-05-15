شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يقترح بيع أدوات التعقيم فى منافذ متحركة أو توزيعها على بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد، باقتراح برغبة بشأن زيادة منافذ البيع المتحركة لبيع أدوات التعقيم، خاصة بعد احتكار البعض ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما ينعكس بالسلب على الجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأشار العقاد ، إلى أن أدوات التعقيم أصبحت من الأدوات الأساسية التى يستعملها المواطنين بشكل دورى، ومع خطة التعايش سيكون هناك إلزام بارتداء الكمامة ولهذا لابد من توفيرها، وفى ظل احتكار البعض لابد من طرحها فى منافذ بيع متحركة فى مختلف محافظات الجمهورية تتمركز فى الميادين والشوارع الرئيسية بشكل دائم.

ولفت عضو البرلمان فى بيانه، إلى أنه من الممكن أن يتم توزيعها على بطاقات التموين وفقا لاعداد الأسرة وذلك بشكل مؤقت لحين انتهاء الأزمة وبالسعر العادل فى متناول الجميع، خاصة وأن وقت الأزمات تجد السوق الموازية تنشط ويكون الصحية المواطن.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن خطة التعايش مع فيروس كورونا تستوجب توفير الأدوات، وهناك العديد المبذولة من قبل الحكومة لضبط هذه الامر فى الأسواق، ويتبقى الدور الأكبر على جهاز حماية المستهلك، ووعي المواطن لابد أن يكون هناك تعاون وتنسيق كامل بين جهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار فى الأسواق ومواجهة ظاهرة الاحتكار لدى البعض.