البنتاجون : سحب القوات الأمريكية من أفغانستان مستمر

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تواصل سحب قواتها من أفغانستان ومن المتوقع أن تفي بالموعد المحدد المتفق عليه مع حركة طالبانبهذا الشأن في وقت سابق من العام الحالي.
وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم الوزارة في إيجاز صحفي ”هذا الأمرما زال يمضي قدما. نتوقع أن نفي بذلك في إطار الجدول الزمني المتفق عليه مع طالبان.
جاءت تصريحات هوفمان بعد هجومين وحشيين في أفغانستان هذا الأسبوع رغم أنه يُعتقد أنهما من تنفيذ تنظيم الدولة الإسلامية.
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