استمرار الجمود في مجلس الأمن حيال إجراءات مكافحة كورونا

قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية، إن مشروع قرار توفيقي قدمته ألمانيا وإستونيا فشل حتى الآن في كسر الجمود في مجلس الأمن الدولي بشأن تعامله مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.



ولمدة سبعة أسابيع ، وصل المجلس المؤلف

من 15 عضوا إلى طريق مسدود بسبب خلاف بين الصين والولايات المتحدة، حول ما إذا كان سيحث على دعم منظمة الصحة العالمية في قرار بشأن الجائحة.



وتريد بكين أن يتم ذكرها ، بينما لا تريد واشنطن ذلك ، مما أذهل المجلس الأسبوع الماضي حتى برفض قرار صاغته فرنسا وتونس بإشارة غير مباشرة للمنظمة.



وأوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل منظمة الصحة العالمية ، متهما إياها بسوء إدارة الأزمة والإفراط في ثقتها في المعلومات الواردة من الصين.