انخفاض كبير لوفيات كورونا اليومية في فرنسا

سجلت فرنسا، اليوم الجمعة، تراجعا كبيرا للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد على اساس يومي، حيث تم رصد 104 حالات جديدة مقابل 351 في إحصائية أمس الخميس.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 104 حالات وبلغت 27529، بينهم 17342 توفوا في المستشفيات و10187 في دور المسنين، مشيرة إلى أن المؤشر الأخير تعرض لمراجعة منذ يوم أمس.

ويمثل هذا الرقم تراجعا كبيرا

في وتيرة ارتفاع الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 12 مايو 348 حالة، وفي 13 مايو 83، وفي 14 مايو 351.

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس خلال اليوم الماضي بـ563 حالة جديدة لتصل إلى 141919.

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ولفتت مع ذلك إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين

في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 20463 إلى 19861، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 2299 إلى 2203 في تراجع مستمر منذ نحو شهر.

وذكرت أن حصيلة المصابين الذين تعافوا في مستشفيات البلاد تجاوزت 60448 شخصا، إضافة إلى "عشرات الآلاف تعافوا خارج المستشفيات".

وتعتبر فرنسا الدولة الرابعة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والسابعة من حيث حصيلة الإصابات.

وبدأت في 11 مايو، عملية رفع القيود العامة التي جرى فرضها في فرنسا على خلفية جائحة فيروس كورونا، حيث تم فتح بعض المحلات التجارية ومنشآت تقديم الخدمات والمدارس.