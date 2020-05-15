باكستان : مستعدون لمساعدة الكويت في مكافحة كورونا

أكد المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الباكستانيين المقيمين في الخارج وتنمية الموارد البشرية ذوالفقار عباس بخاري أن بلاده مستعدة لمساعدة دولة الكويت في مكافحة فيروس مكافحة فيروس كورونا المستجد. وقال بخاري - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إنه بناء على طلب سلطات دولة الكويت سترسل باكستان نحو 600 عامل صحة بمن فيهم الأطباء إلى الكويت؛ لدعم جهودها لمكافحة كورونا. طلب سلطات دولة الكويت سترسل باكستان نحو 600 عامل صحة بمن فيهم الأطباء إلى الكويت؛ لدعم جهودها لمكافحة كورونا. وأضاف أن الخطوة ستساعد في تعزيز وتوطيد المزيد من الروابط الودية القائمة بين البلدين.

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