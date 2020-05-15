حاكم نيويورك يمدد قيود كورونا حتى 28 مايو

مدّد حاكم ولاية نيويورك حتى 28 مايو مرسوم العزل في المدينة الذي كان ينتهي اليوم الجمعة، مستثنياً 5 مناطق هي الأقلّ اكتظاظاً بالسكان في هذه الولاية الأمريكية.

وقال أندرو كومو، التاريخ الجديد خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، في حين كان مرسوم وُقّع مساء الخميس يشير إلى تاريخ 13 يونيو.



وبذلك تمدد تدابير الحجر المنزلي في مدينة نيويورك ومحيطها، المتضررة كثيراً جراء فيروس كورونا المستجدّ.

Advertisements



وأحصت العاصمة الاقتصادية الأمريكية أكثر من 20 ألف وفاة بكوفيد-19، في المقابل، أصبح بامكان خمس مناطق أقلّ اكتظاظاً بالسكان إعادة إطلاق تدريجي لبعض الأنشطة الاقتصادية.



وانتقد حاكم نيويورك، الولايات التي تخفف

إجراءات مكافحة فيروس كورونا وتعيد فتح الأنشطة الاقتصادية رغم معدلات الإصابة المرتفعة بالوباء، مؤكدا أنها "ترتكب خطأ".



وقال "بينما تظهر البيانات أن نيويورك تجاوزت الذروة في مكافحتها فيروس كورونا فحالات الإصابة تتزايد في باقي البلاد، ورغم ذلك خففت أغلب الولايات من القيود على الأعمال التجارية والأنشطة اليومية".



وأضاف "هناك ولايات تفتح (الأنشطة) بينما لا تزال (الإصابات) مستمرة.. أعتقد أن هذا خطأ".