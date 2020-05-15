أمريكا: نواصل مساعدتنا الأمنية لأوكرانيا

أكدت سفارة الولايات المتحدة في أوكرانيا ، أنها قدمت أكثر من 25 مليون دولار كمساعدة أمنية للبلاد هذا الأسبوع.

وقالت السفارة عبر صفحتها على موقع فيسبوك - وفق ما أوردته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية اليوم الجمعة، "على الرغم من وباء كوفيد-19،

تستمر مساعدتنا الأمنية ل أوكرانيا هذا الأسبوع، تلقى مكتب التعاون الدفاعي أكثر من 25 مليون دولار في أجهزة الرؤية الليلية والحرارة وأجهزة الراديو والمعدات الطبية لأوكرانيا".