أمريكا: نواصل مساعدتنا الأمنية لأوكرانيا

أكدت سفارة الولايات المتحدة في أوكرانيا ، أنها قدمت أكثر من 25 مليون دولار كمساعدة أمنية للبلاد هذا الأسبوع.
وقالت السفارة عبر صفحتها على موقع فيسبوك - وفق ما أوردته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية اليوم الجمعة، "على الرغم من وباء كوفيد-19،تستمر مساعدتنا الأمنية ل أوكرانيا هذا الأسبوع، تلقى مكتب التعاون الدفاعي أكثر من 25 مليون دولار في أجهزة الرؤية الليلية والحرارة وأجهزة الراديو والمعدات الطبية لأوكرانيا".
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