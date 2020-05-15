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الشرطة الاوكرانية تحقق في انتشار فيروس كورونا بمدرسة للبنات

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فتحت شرطة العاصمة الأوكرانية كييف تحقيقًا في انتشار فيروس داخل إحدى المدارس للبنات في المدينة.

وأكد المكتب الصحفي لشرطة العاصمة، اليوم الجمعة، أن الشرطة فتحت تحقيقاً على إثر تلقيها بلاغا بالكشف عن حالات الإصابة لدى تلميذات وموظفي المدرسة.

وفي حال الكشف عن المسؤولين

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عن انتشار الفيروس في المدرسة، فإنهم قد يواجهون عقوبة سجن تصل إلى 8 سنوات.

وأكد عمدة العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو إصابة 81 شخصا في المدرسة بفيروس كورونا، هم 53 تلميذة، إلى جانب و26 امرأة

ورجلين من موظفي المدرسة.

وكانت سلطات أوكرانيا قد فرضت الحجر الصحي في عموم البلاد يوم 12 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا. واعتبارا من 11 مايو بدأت السلطات برفع القيود تدريجيا، لكنها تلزم الأوكرانيين باستخدام وسائل الوقاية أثناء خروجهم من المنازل.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في أوكرانيا بلغ 17330 شخصا مع تسجيل 476 حالة وفاة.

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