ألمانيا تدعو لهدنة طويلة في ليبيا وأطماع إردوغان تتجدد

هدنة ثابتة
أكد ماس استمرار العملية التي انطلقت خلال مؤتمر برلين في يناير الماضي، مضيفا أن «هدفنا لا يزال هدنة ثابتة وتسوية سياسية بمشاركة جميع فئات المجتمع الليبي مع الحفاظ على وحدة أراضي ليبيا». وشدد على أهمية استئناف عمل الآليات الليبية – الليبية للحوار، التي تعتبر جزءا من عملية برلين برعاية البعثة الأممية في ليبيا. وأشار إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها خلال مؤتمر برلين عقدت اجتماعا جديدا برعاية البعثة الأممية في إيطاليا الأربعاء الماضي، وأن فرق الخبراء بدأت بالعمل أيضا.
مبعوث خاص
أعرب الوزير عن قناعته بأن بعثة «إيريني» الأوروبية ستساهم في تطبيق الحظر على توريد الأسلحة. كما دعا هايكو ماس للإسراع بتعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على جميع المشاركين في عملية السلام وتذكيرهم بتعهداتهم التي قطعوها على أنفسهم أثناء مؤتمر برلين.
أطماع إردوغان
قالت صحيفة زمان التركية إن حاجي ياكيشيكلي مراسل صحيفة يني عقد في أنقرة الموالية لإردوغان، جدد الحديث عن أطماع توسعية لتركيا في أراضي دول أخرى، كانت قديما تحت ولاية الإمبراطورية العثمانية. وأشارت الصحيفة إلى أن الصحفي التركي قال إن جمعية العالم التركي للتضامن والتكافل ومئة من منظمات المجتمع المدني في تركيا يستعدون لرفع دعوى قضائية لضم الجزر الاثنتي عشر -التي عليها خلاف مع اليونان- والموصل وكركوك والقرم وتراقيا الغربية وليبيا إلى الأراضي التركية. وعبر حسابه بتويتر نشر ياكيشيكلي تغريدة بعنوان «الخبر المذهل»، أشار خلالها إلى إمكانية إعادة ضم هذه الأراضي إلى تركيا، قائلا: «ها هو الخبر المذهل! جمعية العالم التركي للتضامن والتكافل بالتعاون مع مئة من منظمات المجتمع المدني التركي يستعدون لفتح دعاوى دولية بشأن الجزر الاثنتي عشر وليبيا وكريت والموصل وكركوك والقرم وتراقيا الغربية. بالإمكان ضم هذه الأراضي إلى تركيا مجددا».
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