قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 2,305 سلال غذائية رمضانية، تزن 170 طنًا و 570 كيلو جراما، للنازحين من الجوف والأسر الأشد فقرًا في محافظة مأرب، استفاد منها 1,055 أسرة. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك للمحتاجين في اليمن. كما قام المركز بتوزيع 5,400 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد فقرًا في محافظتي عدن والضالع. حيث جرى توزيع 1,200 كرتون تمور في مديرية دار سعد في محافظة عدن، و3,000 كرتون تمر في مديريات الضالع والحصين والشعيب بمحافظة الضالع، استفاد من إجمالي التوزيع في المديريتين 5,400 أسرة. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور في اليمن. ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حزمة من المساعدات الإغاثية للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت محافظة غورعيل بولاية جلمدغ في الصومال، حيث جرى توزيع 400 سلة غذائية، تزن 36 طنًا، استفاد منها 2,400 فرد، بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية. وأعرب مسؤولو وأعيان محافظة غورعيل عن شكرهم وتقديرهم للمملكة ممثلة بالمركز على هذه المساعدات التي تسهم في تلبية احتياجات المتضررين. وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد خصص 3,000 سلة غذائية للمتضررين من السيول في المحافظات التابعة لولاية جلمدغ يتم توزيعها على دفعات خلال الشهر الفضيل. ويأتي ذلك انطلاقا من الدور الجوهري والإنساني الذي تلعبه المملكة في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين، في كل مناطق ودول العالم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية في اليمن والصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.