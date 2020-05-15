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الفاتيكان اعلن إعادة فتح أبواب كاتدرائية القديس بطرس الإثنين أمام الزوار

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 مايو 2020 10:18 مساءً - مشاركة

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وأوضح المكتب الإعلامي للفاتيكان اليوم، “إعادة فتح كاتدرائية القديس بطرس للزوار اعتبارا من يوم الإثنين”، وذلك عقب إغلاقها قبل شهرين بسبب الحجر المفروض لاحتواء .

على غرار إيطاليا، سمح الفاتيكان أيضا باستئناف الاحتفالات الدينية بحضور المؤمنين في الكاتدرائية الشهيرة، حتى وإن لم يبرمج حدث مماثل حتى الآن.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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