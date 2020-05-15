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وأوضح المكتب الإعلامي للفاتيكان اليوم، “إعادة فتح كاتدرائية القديس بطرس للزوار اعتبارا من يوم الإثنين”، وذلك عقب إغلاقها قبل شهرين بسبب الحجر المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
على غرار إيطاليا، سمح الفاتيكان أيضا باستئناف الاحتفالات الدينية بحضور المؤمنين في الكاتدرائية الشهيرة، حتى وإن لم يبرمج حدث مماثل حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر الفاتيكان اعلن إعادة فتح أبواب كاتدرائية القديس بطرس الإثنين أمام الزوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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