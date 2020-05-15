ملك الأردن : ضم إسرائيل أجزاء من الضفة سيؤدي إلى “صدام كبير” مع المملكة

وأضاف الملك عبدالله الثاني في مقابلة مع مجلة “دير شبيغل” نشرتها وكالة “بترا” الرسمية اليوم الجمعة أن القادة الذين يدعون لحل الدولة الواحدة لا يعلمون تبعاته، متسائلا: “ماذا سيحصل إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية؟”، ومجيبا: “سنشهد مزيدا من الفوضى والتطرف في المنطقة”.

قانون القوة في الشرق الأوسط

وتابع العاهل الأردني: “نحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبق في الشرق الأوسط”.

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واعتبر عبدالله الثاني أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكن من المضي قدما في عملية السلام.

وحول سؤال لـ”دير شبيغل” عن نية الأردن تعليق العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل، قال ملك الأردن: “لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جوا للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات، ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبق في الشرق الأوسط”.

إنصاف دول الخليج

وحول موقف دول الخليج من حل الدولة الواحدة قال العاهل الأردني: “دعوني أكون منصفا بحق أخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وآخرين؛ فإن حل الدولة الواحدة مازال مرفوضا بشدة في اجتماعات جامعة الدول العربية، وعندما طرحت خطة حل الدولة الواحدة قبل ستة أو سبعة أشهر، رفضها أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأكد وقوف السعودية مع الدولة الفلسطينية”.