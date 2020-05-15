كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا تكشف عن أطماعها للاستيلاء على مقدرات المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يكشف مخططات تركيا للاستيلاء على مقدرات المنطقة.

وقدمت شركة البترول التركية "تباو"، طلبا لحكومة السراج الليبية للتنقيب في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد وزير الطاقة التركي البدء الفوري في أعمال الاستكشاف، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

وأشار مقطع الفيديو، إلى أن هذه الخطوة قد تؤجج التوترات في المنطقة، حيث تقوم تركيا بعملية استشكاف غير شرعية في المياه الاقتصادية لقبرص واليونان.

وتعارض دول المنطقة الخطوات التركية المخالفة للقانون الدولي لعدم نيل حكومة السراج الثقة التي تخولها عقد الاتفاقات، بالإضافة إلى مخالفة إتفاق الصخيرات الذي نص على ضرورة موافقة البرلمان الليبي.