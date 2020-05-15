كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الصحة الجزائري يطالب بفرض حجر منزلي شامل أيام العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن أشار" بن بوزيد"، إلى أن فرض وضع الكمامات الواقية بقوة القانون على المواطنين في حال استمرار تفشي وباء كورونا بالجزائر وعدم التحكم فيه، يبقى "أمرا واردا".
وعلى هامش مرافقته لوزير السياحة والصناعات والتقليدية والعمل العائلي في زيارة لولاية تيبازة، أوضح بن بوزيد: "في حال تواصل انتشار وباء كوفيد 19، ولم نتحكم فيه، يمكن للجنة العلمية لمتابعة تفشي وانتشار وباء كورونا أن تطلب من السلطات فرض إجبارية ارتداء الكمامة بقوة القانون"، مشيرا إلى أنه يشترط أيضا أن يكون عدد الكمامات المصنوعة "كافٍ بشكل كبير"، حسبما نقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وجدّد وزير الصحة دعوته للمواطنين للتقيّد الصارم بتدابير الوقاية والتطهير والتباعد الاجتماعي وارتداء وسائل الحماية من الفيروس.
وأضاف بوزيد: "تبقى جلّ الدراسات تتفق على أن انتقال العدوى يتم عن طريق الفم والهواء لتهاجم جهاز التنفس، لذلك يتوجب وضع الأقنعة الواقية".