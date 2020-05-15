كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الصحة الجزائري يطالب بفرض حجر منزلي شامل أيام العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، إنه طلب من الحكومة فرض حجر منزلي شامل أيام العيد.

ويذكر أن أشار" بن بوزيد"، إلى أن فرض وضع الكمامات الواقية بقوة القانون على المواطنين في حال استمرار تفشي وباء كورونا بالجزائر وعدم التحكم فيه، يبقى "أمرا واردا".