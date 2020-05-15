المغرب يتجاوز 80 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا منذ مارس

تجاوز المغرب، مساء اليوم الجمعة، 80 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ بدايته في البلاد مطلع مارس الماضي.

وبلغ عدد الاختبارات حتى عصر اليوم 81 ألفاً و616 فحصاً استبعدت منها 74 ألفاً و964 حالة، فيما تم تسجيل 6652 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقال مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، محمد اليوبي في ندوته الصحافية اليوم، إنه تم تسجيل 45 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 6652 حالة.

كما تم تسجيل 90 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات الشفاء إلى 3400، بنسبة 51.1 بالمائة من إجمالي عدد المصابين، في حين لم تسجل أية حالة، حيث استقرت الحصيلة عند 190 حالة، بنسبة 2.9 بالمائة.