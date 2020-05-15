شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف أول إصابة بكورونا بين «الروهينجا» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أندريه ماهيستش، في تصريح صحفي اليوم، أن هناك مخاوف جدية بشأن التأثير الخطير والمحتمل للفيروس في مخيمات اللاجئين المكتظة بالسكان التي تأوي نحو 860 ألف لاجئ.
وأضاف أن المفوضية نفذت مع الشركاء الإنسانيون منذ مارس، مجموعة من تدابير التأهب والوقاية، وتم وضع إجراءات للاستجابة للحالات المشتبه بها في المجتمعات المضيفة ومجتمعات اللاجئين في كوكس بازار.
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