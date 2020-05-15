شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات «كورونا» في فرنسا تتجاوز 27 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات الصحية في فرنسا إنها سجلت 104 وفيات جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 27529 لتبقى في المركز الرابع على مستوى العالم.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 141919 حالة من 141356 أمس الخميس.