شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر: المجتمع الدولي يتجاهل حقوق الفلسطينيين منذ 72 عامًا والان نبدء بالتفاصيل
وقال الأزهر في بيان له اليوم، بمناسبة الذكرى الـ72 للنكبة الفلسطينية وإعلان الاحتلال الإسرائيلي قيام دولته المزعومة على الأراضي الفلسطينية، إن المجتمع الدولي إلى هذا اليوم لا يزال غافلًا أو متجاهلًا لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة منذ 72 عامًا.
وأضاف أن العالم بأسره يتحمل المسؤولية الكاملة عن إنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أرض فلسطين المباركة ورد الحقوق إلى أصحابها ومحاكمة المحتل الغاصب على جرائمه ضد الإنسانية.
وشدد الأزهر في بيانه على أن القدس عربية وستبقى قضيتها في قلوب العرب والمسلمين، مؤكدا أن سياسة فرض الأمر الواقع لن تُغيِّر من حقيقة عروبة الأرض وأن الكيان الإسرائيلي مغتصب لأراضي الفلسطينيين صاحبة الحق الثابت بحكم التاريخ.
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