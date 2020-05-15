شكرا لقرائتكم خبر عن الأتربة تحجب الرؤية على الشرقية.. وأمطار على 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
حذرت هيئة الأرصاد، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على منطقتي المدينة المنورة وتبوك، تمتد إلى الأجزاء الغربية من مناطق الرياض، القصيم، حائل، غدًا السبت.
وأوضحت أن الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والأجزاء الشرقية لمنطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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