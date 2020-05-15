فرنسا تخصص 18 مليار يورو لدعم قطاع السياحة



قالت الحكومة الفرنسية إنها سوف تقدم قروضاً وأموالاً تقدر بأكثر من 18 مليار يورو ( 4.19 مليار دولار) لمساعدة قطاع السياحة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب في مؤتمر صحفي بعد لقاء الوزراء إن هناك " غموضا " بشأن عطلات الصيف" في ظل " كل ما لا نعرفه بشأن تطور الفيروس".

وأضاف:" نحن نعمل على أساس افتراض منطقي: وهو أن المواطنين سوف يتمكنوا من قضاء عطلات داخل فرنسا خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس المقبلين".

وأوضح أن القطاع السياحي وافق على أنه سوف يتم إعادة قيمة أي حجوزات جديدة لعطلات الصيف في حال اضطر فيروس كورونا المواطنين للإلغاء خططهم للسفر.

وكان فرنسا قد ألغت رسمياً إجراءات إغلاق استمرت شهرين الاثنين الماضي، ولكن العمل مستمر بعدد من القيود، خاصة المتعلقة بقطاع السياحة.

ومازالت المقاهي والحانات والمطاعم مغلقة، وعلى المواطنين الالتزام بعدم الابتعاد عن منازلهم لمسافة 100 كيلومتر مالم يتم ذلك لأغراض أساسية.

وأشار فيليب أنه يأمل في السماح بإعادة فتح المقاهي والحانات والمطاعم ابتداء من الثاني من حزيران/يونيو المقبل، ماعدا المتواجدة في المناطق عالية الخطورة التي تشمل الآن منطقة باريس وشمال شرق فرنسا.



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