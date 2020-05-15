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اياد بنيان يشدد على اهمية اعداد القاعدة الشبابية المميزة للحكام

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2020-05-15 | 21:28

اياد بنيان يشدد على اهمية اعداد القاعدة الشبابية المميزة للحكام

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شدد رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، على اهمية اعداد القاعدة الشبابية المميزة للحكام العراقيين.
وذكر بيان عن اتحاد الكرة أن "بنيان التقى بمجموعة من الحكام الدوليين المعتزلين ولجنة الحكام لمناقشة مسودة رابطة الحكام الجديدة، بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال والامين العام محمد فرحان".

واكد بينان على اهمية "التحكيم للارتقاء بواقع اللعبة، والعمل الجاد على تطوير قدرات الحكام، وتذليل الصعوبات، مع توفير الدعم المناسب للارتقاء بالتحكيم"، مشدداً على اهمية "اعداد القاعدة الشبابية المميزة للحكام التي تؤسس لمستقبل زاهر للتحكيم"


يذكر ان رابطة الحكام الجديدة، بدأ تأسيسها مجموعة من الحكام الدوليين المعتزلين الذين استعانوا بخبير قانوني لصياغة موادها، امام اعضاء الرابطة اللذين طرحوا ارائهم وملاحظاتهم لا كمال بنود الرابطة لكي تكون الممثل الحقيقي للحكام.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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