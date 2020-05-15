اياد بنيان يشدد على اهمية اعداد القاعدة الشبابية المميزة للحكام

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2020-05-15 | 21:28
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شدد رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، على اهمية اعداد القاعدة الشبابية المميزة للحكام العراقيين.
واكد بينان على اهمية "التحكيم للارتقاء بواقع اللعبة، والعمل الجاد على تطوير قدرات الحكام، وتذليل الصعوبات، مع توفير الدعم المناسب للارتقاء بالتحكيم"، مشدداً على اهمية "اعداد القاعدة الشبابية المميزة للحكام التي تؤسس لمستقبل زاهر للتحكيم"
يذكر ان رابطة الحكام الجديدة، بدأ تأسيسها مجموعة من الحكام الدوليين المعتزلين الذين استعانوا بخبير قانوني لصياغة موادها، امام اعضاء الرابطة اللذين طرحوا ارائهم وملاحظاتهم لا كمال بنود الرابطة لكي تكون الممثل الحقيقي للحكام.
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