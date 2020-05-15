السفارة التركية في بغداد تصدر تعليمات للحصول على تأشيرة السفر

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اصدرت السفارة التركية في بغداد، الجمعة، تعليمات للحصول على تأشيرة للسفر من العراق الى تركيا.
وادناه نص تعليمات الحصول على تأشيرة السفر:
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