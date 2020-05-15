السفارة التركية في بغداد تصدر تعليمات للحصول على تأشيرة السفر

اصدرت السفارة التركية في بغداد، الجمعة، تعليمات للحصول على تأشيرة للسفر من العراق الى تركيا. وادناه نص تعليمات الحصول على تأشيرة السفر: Advertisements

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