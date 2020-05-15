نائب يوجه رسالة الى الكاظمي: بوابة بغداد الشرقية تنزف

وجه النائب رياض التميمي، الجمعة، رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما اشار الى ان بوابة بغداد الشرقية تنزف.

وقال التميمي في رسالته الى الكاظمي وتلقت الخليج 365، نسخة منها "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ان محافظة ديالى البوابة الشرقية للعاصمة بغداد تطلب تدخلكم لحمايتها من عصابات داعش الارهابية"، مبينا ان "امن ديالى هو امن العراق واستقرارها استقرار العاصمة، وبعد الصراع مع الفاسدين والمفسدين من اجل القضاء على الإتاوات اليوم ديالى تخسر شهداء وجرحى داخل المناطق السكنية".

واضاف "سيدي الرئيس الى متى تبقى محافظة ديالى تخسر شبابها وتنزف في زاغنية والعبارة وبزاير وبهرز ولم تجف تلك الدماء لتنزف مجددا في منطقة زهرة والعظيم، حيث استهدفت بقذائف الهاون المنطقتين، وتتكرر الهجمات بين الحين والاخر، واسفرت عن وقوع ضحايا، الى متى الابقاء على قيادات امنية غير قادرة على حفظ الامن والنظام".

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وتابع ان "محافظة ديالى تحتاج اليوم الى قيادات شجاعة ومهنية تقود الملف الأمني وتحافظ على ارواح المواطنين، وتمنع الإتاوات في كل السيطرات وتوقف عمليات التهريب والخطف"، متسائلا "الى متى ننتظر عقود الطعام المفروضة على منتسبين شرطة ديالى واستقطاع مبلغ ٩٠ الف دينار شهريا والجميع يناشد ايقاف هذه البدعة المفروضة فرضا على ابناءكم من القوات الامنية".

واكد التميمي ان "كل الامور امامكم سيادة الرئيس ولكم القرار المناسب، الذي يتطلع له كل ابناء محافظة ديالى التي هي بمثابلة منزلكم"، لافتا الى ان "هذه المحافظة ستبقى سندا لكل العراقيين في افراحهم واحزانهم".