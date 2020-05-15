مقتل واصابة اربعة عناصر من الحشد بإحباط هجوم لـ'داعش' شمالي ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الجمعة، بمقتل وإصابة أربعة عناصر من الحشد الشعبي بإحباط هجوم لتنظيم "داعش" شمالي ديالى. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الحشد الشعبي أحبط هجوماً لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في أطراف ناحية العظيم شمالي محافظ ديالى". وأضاف المصدر، أن "إحباط الهجوم أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة اثنين آخرين".



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