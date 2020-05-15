واشنطن: نواصل الانسحاب من أفغانستان تنفيذا للاتفاق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، الجمعة، استمرار سحب قواتها من أفغانستان، وسط توقعات بالوفاء بالموعد المحدد المتفق عليه مع حركة طالبان بهذا الشأن.



وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم الوزارة في إيجاز صحفي، الجمعة:" هذا الأمر مازال يمضي قدما، ونتوقع أن نفي بذلك في إطار الجدول الزمني المتفق عليه مع طالبان".

جاءت تصريحات هوفمان بعد هجومين وحشيين في أفغانستان هذا الأسبوع، رغم أنه يعتقد أنهما من تنفيذ تنظيم داعش الإرهابي، بحسب رويترز

ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق سلام مع حركة طالبان في يناير/ كانون الثاني الماضي يفيد بوقف الهجمات الإرهابية مقابل انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان.

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وبموجب هذا الاتفاق، ينخفض عدد الجنود من 13 ألفا إلى 8600 خلال 135 يوما، وستقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بسحب جميع القوات خلال 14 شهرا.

ويطمح الأفغان في أن ينهي الاتفاق الذي استغرق التفاوض حوله أكثر من عام، 4 عقود من النزاعات المسلّحة ويفتح باب الحوار بين حكومة كابول، وحركة طالبان بهدف وضع حد للمعاناة في البلد الفقير.

ووقّع الاتفاق المفاوض الأمريكي زلماي خليل زاد، ورئيس مكتب الحركة السياسي، ونائب زعيمها الملا عبدالغني برادر بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وممثلين عن عشرات الدول.

الاتفاق الموقع ليس اتفاق سلام كونه لا يشمل السلطات الأفغانية الرسمية، لكنه يمهّد الطريق لسحب كامل الجنود الأمريكيين.