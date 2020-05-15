حاكم نيويورك يمدد قيود كورونا حتى 28 مايو

مدّد حاكم ولاية نيويورك حتى 28 مايو/أيار مرسوم العزل في المدينة الذي كان ينتهي اليوم الجمعة، مستثنياً 5 مناطق هي الأقلّ اكتظاظاً بالسكان في هذه الولاية الأمريكية.



وقال أندرو كومو، التاريخ الجديد خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، في حين كان مرسوم وُقّع مساء الخميس يشير إلى تاريخ 13 يونيو/ حزيران.

وبذلك تمدد تدابير الحجر المنزلي في مدينة نيويورك ومحيطها، المتضررة كثيراً جراء فيروس كورونا المستجدّ.

وأحصت العاصمة الاقتصادية الأمريكية أكثر من 20 ألف وفاة بكوفيد-19، في المقابل، أصبح بامكان خمس مناطق أقلّ اكتظاظاً بالسكان إعادة إطلاق تدريجي لبعض الأنشطة الاقتصادية.

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والأربعاء، انتقد حاكم نيويورك، الأربعاء، الولايات التي تخفف إجراءات مكافحة فيروس كورونا وتعيد فتح الأنشطة الاقتصادية رغم معدلات الإصابة المرتفعة بالوباء، مؤكدا أنها "ترتكب خطأ".

ودعا كومو إلى اتخاذ مثل هذه القرارات بناء على الحقائق والبيانات وليس السياسة.

وقال "بينما تظهر البيانات أن نيويورك تجاوزت الذروة في مكافحتها فيروس كورونا فحالات الإصابة تتزايد في باقي البلاد، ورغم ذلك خففت أغلب الولايات من القيود على الأعمال التجارية والأنشطة اليومية".

وأضاف "هناك ولايات تفتح (الأنشطة) بينما لا تزال (الإصابات) مستمرة.. أعتقد أن هذا خطأ".