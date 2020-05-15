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ترمب يعرب عن تفاؤله بالحصول على لقاح كورونا نهاية العام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، أن بلاده تقوم بأسرع عملية لإيجاد لقاح لفيروس كورونا، وتركز الآن على تجارب لـ 14 لقاحاً ضد كوفيد 19.

وقال خلال مؤتمر خلية الأزمة الأميركية حول تطورات الجائحة، "متفائلون بأننا سنحصل على اللقاح في نهاية العام أو قبل ذلك، ونعمل مع آخرين في الخارج لإيجاد اللقاح، كما وحصلنا على موافقة لعدة أدوية لعلاج كوفيد 19".

كما قال إنه "بمجرد التوصل إلى لقاح نحن مستعدون لعملية إنتاج سريعة له"، موضحاً أن التجارب أظهرت مؤشرات جيدة.

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وتحدث ترمب عن انضمام عالمين متميزين في مجال اللقاحات لجهود مواجهة كورونا، وقال "سنقوم بإنتاج ملايين الجرعات من اللقاح بشراكة مع البنتاغون".

وقال "الكل يبحث عن حل لكورونا وليس الأرباح".

وأكد ترمب أن أميركا ستجتاز محنة الجائحة قائلاً "أزمة كورونا ستتلاشى في مرحلة ما وسنفتح مدارسنا وسيعود الاقتصاد لقوته"، مشيراً إلى أن الولايات لن تغلق بسبب الوباء.

جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الصحة الأميركي، الجمعة، عن أمله في الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا نهاية العام الجاري 2020.

وقال "نأمل أن يكون لدينا لقاح فعال ضد كورونا في نهاية العام".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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