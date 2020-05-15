الدفاع التركية: احترام الهدنة في إدلب قائم رغم الانتهاكات الفردية

أشار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إلى أنه "يتم احترام الهدنة في إدلب السورية رغم الانتهاكات الفردية"، منوها بأنه "يجري حل جميع القضايا بالتنسيق مع القوات الروسية والتركية".
ولفت أكار، في حديث تلفزيوني، إلى أنه "حتى لو كانت هناك انتهاكات طفيفة، فإن وقف إطلاق النار في إدلب يحترم"، لافتًا إلى أن "هناك مجموعات صغيرة تحاول خرقه، لكننا ننسق هذه القضايا مع القوات الروسية والتركية".
كما أفاد بأن "مراكز المراقبة التركية في إدلب موجودة في أماكنها القديمة وتواصل خدمتها كالمعتاد".
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