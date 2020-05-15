حصيلة الإصابات بكورونا في أفغانستان تجاوزت 6 آلاف

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​أفغانستان​، عن أن حصيلة الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد تجاوزت 6 آلاف حالة، حيث ارتفع هذا العدد إلى 6053 إصابة مؤكدة بالفيروس، بعد تسجيل 414 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

و أشار بيان للصحة الأفغانية، إلى أن عدد حالات الشفاء من المرض ارتفع إلى 754، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بكورونا 153، لتبقى العاصمة كابل بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، إذ تم تسجيل 1718 إصابة من أصل 6053 في العاصمة الأفغانية.