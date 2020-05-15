"النشرة": ثلاثة أشخاص أقدموا على سلب شخص في قب الياس

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن "ثلاثة أشخاص مسلحين ملثمي الوجه وفي بلدة ​قب الياس​ قضاء زحلة، أقدموا في ليل 10 - 11/ 5/ 2020، على إعتراض طريق المدعو ح. خ. د من بلدة ​حوش الحريمة​، قضاء ​البقاع​ الغربي، وسلبوه بقوة السلاح سيارته نوع رينو، طراز غونغو، ومبلغ 11 مليون ليرة لبنانية وخاتم ذهب وفروا الى وجهة مجهولة".

ولفت المراسل إلى أنه "نتيجة الإستقصاءات والتحريات التي قامت بها مديرية البقاع الإقليمية في ​المديرية العامة لأمن الدولة​، توفرت لها معلومات عن مكان وجود السيارة وإسم الشخص الموجودة لديه وأسماء الأشخاص الثلاثة الذين أقدموا على عملية السلب. فسيرت على الفور دورية من قبلها وضبطت السيارة في بلدة قب الياس، محلة حوش قيصر، قرب مسجد عبيد أبو الجراح، وسلمتها الى ​مخفر شتورا​، حيث تقدم المعتدى عليه بشكوى حول تعرضه لعملية السلب بقوة السلاح".