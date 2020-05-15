أفادت معلومات صحافية بأن نتائج فحوصات ال PCR التي أجريت يوم الجمعة في مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة وعددها 16 كلها سلبية.
من جهة أخرى، اعلنت مستشفى عبدالله الراسي الحكومي ان فحص عينات pcr التي اجريت اليوم وعددها 98 عينة، اتت نتائج 97 منها سلبية، وحالة واحدة نتائجها ايجابية، وهي الان قيد الحجر.
وتبعا لهذه النتائج بات عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في محافظة عكار منذ بدء الازمة وحتى الان 61 اصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج فحوصات ال PCR بمستشفى زحلة الحكومي سلبية ونتيجة إيجابية في مستشفى الراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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