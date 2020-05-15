نتائج فحوصات ال PCR بمستشفى زحلة الحكومي سلبية ونتيجة إيجابية في مستشفى الراسي

أفادت معلومات صحافية بأن نتائج فحوصات ال PCR التي أجريت يوم الجمعة في ​مستشفى​ الرئيس ​الياس الهراوي​ الحكومي في زحلة وعددها 16 كلها سلبية.

من جهة أخرى، اعلنت مستشفى عبدالله الراسي الحكومي ان فحص عينات pcr التي اجريت اليوم وعددها 98 عينة، اتت نتائج 97 منها سلبية، وحالة واحدة نتائجها ايجابية، وهي الان قيد الحجر.

وتبعا لهذه النتائج بات عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد في محافظة عكار منذ بدء الازمة وحتى الان 61 اصابة.