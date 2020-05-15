قوى الأمن استكملت عزل بلدة شحيم من خلال الإجراءات الوقائية

استكملت عناصر قوى الأمن الداخلي عزل بلدة شحيم من خلال الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حواجزها الخمسة التي وضعتها على مداخل البلدة من مختلف الاتجاهات، في إطار تطبيق التعبئة العامة.
وتشددت قوى الأمن في الإجراءات على الحواجز، وفي الوقت نفسه سطرت محاضر ضبط بالمخالفين لقرار التعبئة العامة، ولقرار وزير الداخلية، لجهة السماح للسيارات بالسير (مفرد ومجوز)، في وقت وزعت العناصر كمامات على السيارات المارة.
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