لحود والخطيب يبحثان الأوضاع المعيشية للمواطنين باتصال هاتفي

بعد اطلاع ​رئيس الجمهورية​ الأسبق العماد ​اميل لحود​ على فيديو أُعد من قبل النائب ​زاهر الخطيب​ تحت عنوان "مسيرة فكر ونضال" يتناول مراحل تجمعهما، تم اتصال بين لحود الخطيب حيث تشاورا بالأوضاع المعيشية للمواطنين والقلق المستمر من خلال ما آلت إليه الحالة الاجتماعية الصعبة التي يمر بها ال​لبنان​يّون، نتيجة انتشار وباء ​الكورونا​ والأزمات المالية المستحكمة في الواقع اللبناني وتداعياتها ومخاوف المواطنين عامة فيما يتعلق بمستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

وكانت مناسبة وجدانية بين لحود والنائب الخطيب عند استحضار ذكريات الزمن الجميل، وأشاد لحود بـ"المستوى التقني العالي للفيديو شكلاً ومضموناً المعبر عن حقيقة وأهمية النائب الخطيب ونضاله الوطني". وشكر الخطيب اهتمام لحود وحرصه الدائم على الأوادم والأخيار وهو رئيسهم في وطننا لبنان"