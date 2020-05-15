النشرة: اطلاق نار وقذائف بين عائلتين في دورس بسبب خلاف على قطعة أرض

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ عن "وقوع ​اطلاق نار​ و​قذائف​ خلال ​اشتباكات​ بين عائلتين في دورس عند مدخل ​بعلبك​ وذلك بسبب خلاف على قطعة أرض". إضغط للمزيد

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