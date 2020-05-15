تقدم المعهد البيولوجي الإسرائيلي "بنس تسيونا" بطلب لتسجيل "براءة اختراع" لـ8 أجسام مضادة ل​فيروس كورونا​، وذلك في إطار البحوث في مجال تطوير دواء فعال للفيروس. ووفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فإن علماء المعهد اكتشفوا أجساما في جهاز المناعة مضادة لفيروس كورونا ما قد يسرع في وتيرة إيجاد ​الدواء​ للعدوى، مؤكدةً أن "التطوير في مراحله الأولى وأنه سيستغرق عدة أشهر وربما أكثر"، مشيرةً إلى أن "الأجسام المضادة تعمل على منع الفيروس من دخول الخلايا البشرية، إذ أنها تمنع البروتينات في الفيروس من الالتحام بالخلايا البشرية وإيذائها، كما أنها تمنع بذلك تكاثر الفيروس داخل الجسم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معهد إسرائيلي يعلن اكتشاف مضادات لكورونا ويطلب براءة اختراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.