اعتداء على نائب وكيل الملك بطنجة يقود عنصرين من القوات المساعدة للاعتقال

أقدم عنصران من القوات المساعدة، زوال يوم الجمعة، بمنطقة الحومة الشوك، في طنجة، على تعنيف نائب وكيل الملك، داخل سيارة الخدمة، لأسباب مجهولة.

وحسب مصدر مطلع، فإن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، فوجئ وهو بصدد مروره بإحدى الحواجز المؤدية إلى الشارع الرئيسي لحي بنكيران، قصد توجهه لمنزله الكائن بذات الحي، بتوقيفه من طرف عنصرين من القوات المساعدة، واقتياده إلى سيارة الأمن، حيث تم تعنيفه.

وتم توقيف المعنيان بالأمر، ووضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديهما على أنظار العدالة.