أقدم عنصران من القوات المساعدة، زوال يوم الجمعة، بمنطقة الحومة الشوك، في طنجة، على تعنيف نائب وكيل الملك، داخل سيارة الخدمة، لأسباب مجهولة.
وحسب مصدر مطلع، فإن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، فوجئ وهو بصدد مروره بإحدى الحواجز المؤدية إلى الشارع الرئيسي لحي بنكيران، قصد توجهه لمنزله الكائن بذات الحي، بتوقيفه من طرف عنصرين من القوات المساعدة، واقتياده إلى سيارة الأمن، حيث تم تعنيفه.
وتم توقيف المعنيان بالأمر، ووضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديهما على أنظار العدالة.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتداء على نائب وكيل الملك بطنجة يقود عنصرين من القوات المساعدة للاعتقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.