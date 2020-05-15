كيليني: لاعب برشلونة فيدال كان يحضر إلى التداريب ثملا

سلط اللاعب الايطالي جيورجيو كيليني الضوء على بعض تصرفات لاعب برشلونة أرتورو فيدال، من خلال كتاب سيرته الذاتية، وفق ما تناقلته وسائل إعلام إيطالية.

وقال كيليني، الذي لعب مع فيدال في “اليوفي” 4 سنوات، إن لاعب برشلونة كان يخرج في بعض الأحيان وبشرب الكثير من الخمر على غير المعتاد، مبرزا في السياق ذاته أن الجميع كان يعلم ذلك.

وتابع كيليني “في بعض مناسبات السنة لا يحضر التداريب، ومع ذلك فالنقص يعتبر جزءا من طبيعة الإنسان، هذا الأخير ليس منزها عن الخطأ”.

واستطرد قائلا” كنا في مدينة ميامي الأمريكية، ويوما قبل آخر حصة تدريبية مبرمجة قبل العودة شرب فيدال كثيرا، وجاء إلى الحصة الصباحية ثملا واستعصى عليه معاينة مسار الكرة، قضينا أكثر من 10 دقائق في الحصة وفيدال لازال ثملا”.