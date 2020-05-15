أشار البروفيسور المغربي ومستشار الرئيس الأمريكي لتطوير اللقاح ضد فيروس كورونا، منصف السلاوي، اليوم الجمعة، إنه على ثقة بأن لجنة “أوبيرايشن وورب سبيد” ستتمكن من التغلب على وباء كوفيد 19.
وقال السلاوي، في مؤتمر صحافي للجنة، رفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “أشعر بثقة أكبر من قدرتنا على توفير ملايين من جرعات اللقاح المضاد للفيروس بحلول نهاية 2020″، مضيفاً “سنركز على تسريع عملية إنتاج الأدوية في هذه الفترة”، قبل أن يتدخل أحد خبراء الفريق ويشدد على أن السلاوي هو الأكثر خبرة في تطوير اللقاحات حول العالم.
وكان البروفسور المغربي منصف السلاوي قد تقلد منصب مستشار رفيع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادة جهود واشنطن من أجل تطوير لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد.
وجرى تعيين السلاوي خلفاً للطبيب “ريك برايت”، الذي كان مكلفا بالبحث عن لقاح ضد كورونا قبل أن يعزله ترامب في أبريل الماضي، عقب معارضته استخدام دواء “اليهدروكسي كلوروكين” في علاج مرضى كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تكليفه بقيادة جهود تطوير لقاح كورونا.. المغربي السلاوي أمام ترامب: سنوفر مئات الملايين منها نهاية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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