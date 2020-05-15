فاجأ شاب هولندي مهاجرين مغاربة في العاصمة الهولندية أمستردام، بحديثه بالعامية المغربية بطلاقة، بعد دراستها في الرباط لمدة شهرين فقط.
ووثق مهاجر مغربي، حديثه مع الشاب الهولندي، قبل أن يصبح الفيديو، رائجا على فايسبوك لدى المغاربة.
وقال الشاب الهولندي، إنه تعلم الحديث بالدارجة المغربية، بعدما كان مستقرا في العاصمة الرباط، حيث تلقى دروسا فيها لمدة شهرين فقط.
والتقى الشاب الهولندي بالمهاجر المغربي في أحد الأسواق، وسأله، بعدما اكتشف أنه مغربي، عن سبب وجوده في هولندا في الوقت الحالي، فأجابه الأخير بأنه يعمل هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر هولندي تعلم “الدارجة” في شهرين يفاجئ مهاجرا مغربيا في سوق في أمستردام – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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