أكثر من نصفها بالدار البيضاء سطات والبقية ب5 جهات.. تفاصيل الحصيلة الجديدة لكورونا

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، عن حصيلة جديدة فيما يخص الحالات الجديدة، التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة، تسجيل حالات إصابة جديدة، توزعت بين25 حالة جديدة بجهة الدارالبيضاء التي ارتفعت حصيلتها التراكمية من المصابين إلى 1882 حالة، فيما سجلت جهة طنجة- تطوان- الحسيمة 8 حالات جديدة، بإجمالي 946 حالة.

وبحسب محمد اليوبي، مدير مديرية محاربة الأوبئة بوزارة الصحة، فإن الحالات الجديدة المسجلة بالجهتين المذكورتين تتعلق أساسا باكتشاف بؤر اجتماعية وصناعية بمدينتي طنجة والدار البيضاء.

كما سجلت جهة مراكش- ٱسفي2 حالات جديدة، ليرتفع العدد التراكمي الإجمالي بها إلى 1240 حالة.

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فيما سجلت جهة الرباط- سلا- القنيطرة 2 حالات جديدة بإجمالي 663 حالة.

أما جهة فاس- مكناس، فسجلت 5 حالات جديدة بإجمالي 928 حالة، كما سجلت جهة سوس ماسة بدورها 3 حالات إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة التراكمية لأعداد الإصابات بها إلى 75 حالة.

أما باقي الجهات الست، فلم تسجل خلال هذه الفترة أي حالات جديدة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.