حصيلة ثقيلة لكورونا في سجن طنجة.. 63 نزيل مصاب ووفاة

بعد تعافي ثمانين في المائة من النزلاء المصابين بفيروس كورونا في سجن ورزازات، تحول سجن طنجة 1 إلى بؤرة سجنية جديدة للفيروس، أصيب فيه أكثر من ستين سجينا وتوفي، منهم واحد متأثرا بإصابته بالفيروس.

وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، إنه تم بالسجن المحلي طنجة 1، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة في صفوف النزلاء المخالطين للمصابين ليصل عدد النزلاء المصابين بالمؤسسة إلى 63 سجينا، تعافت حالة واحدة منهم.

وأوضحت المندوبية، اليوم، أنه تم تسجيل حالة وفاة، لنزيل كان يخضع للبروتوكول العلاجي بالمستشفى العمومي، دون الكشف عن تاريخ وفاته.

وفي ذات السياق، قالت المندوبية أنه بالسجن المحلي بورزازات، بلغت نسبة التعافي في صفوف السجناء المصابين حوالي 88 في المائة، أي 235 من أصل 268 مصاب، في حين بلغت نسبة التعافي حوالي 92 في المائة في صفوف موظفي المؤسسة، أي 59 من أصل 64.

وعن الموظفين المصابين، تقول المندوبية إنه لم يتم تسجيل حالات جديدة، باستثناء حالات الإصابة المعلن عنها سابقا، والذين استبعدوا من العمل، وهم 3 موظفين بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، وموظفان بالسجن المحلي بالصويرة، وموظفان بالسجن المحلي بتاونات، وموظف واحد بكل من السجن المحلي لبنجرير، وآيت ملول 1، وآيت ملول 2، وعين البورجة.