شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 399 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا، مشيرا الى خروج 173 متعافى اليوم من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تمام شفائهم.
وأفاد "مجاهد " بأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 592 حالة وفاة.
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