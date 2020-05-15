شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهر من توليه المنصب.. استقالة وزير الصحة البرازيلي والان نبدء بالتفاصيل

قدم نيلسون تيش وزير الصحة البرازيلي استقالته وسط أزمة كورونا المحتدمة بعد شهر واحد فقط من توليه المنصب.

وقالت مصادر بوزارة الصحة في برازيليا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الجمعة، إن الوزير قدم طلبا يرجو فيه إعفاءه من منصبه.

وتعد هذه ثاني استقالة لصاحب المنصب الأعلى في وزارة الصحة البرازيلية على خلفية وباء كوفيد 19.

كان الرئيس جايير بولسونارو أقال وزير الصحة السابق لويس هينريك مانديتا بسبب خلافات بينهما في التعامل مع فيروس كورونا. ووصل الحال مؤخرا مع الوزير تيش أيضا إلى عدم التوافق مع مطالب الرئيس، خاصة بشأن استخدام عقار كلوروكين في معالجة عدوى كوفيد 19، حيث وضع بولسونارو الوزير تيش تحت ضغوط في هذا الشأن.

وسجلت البرازيل خلال الأيام الماضية سجلا سلبيا فيما يتعلق بعدوى كورونا والوفيات الناجمة عنها.