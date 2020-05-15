شكرا لقرائتكم خبر عن «لافروف»: لم نخف حقيقة وفيات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أصر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن بلاده لم تتعمد إعلان أعداد أقل من حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال لافروف لمجموعة "آر بي سي" الإعلامية الروسية: "فيما يتعلق بالإحصاءات الخاصة بفيروس كورونا، أؤكد لكم أن السلطات الروسية ستكون آخر من يخفي الحقيقة". وأضاف: "هذه ليست مزحة، هذه حياة الناس ، واللعب بهم سيكون أمرا شنيعاً".

وأفادت هيئة رصد فيدرالية روسية أن 2418 شخصًا لقوا حتفهم لأسباب مرتبطة مباشرة بالفيروس المميت. وهذا الرقم أقل بقليل من 1 في المائة من إجمالي الحالات المبلغ عنها في هذا البلد.

واعترضت الحكومة الروسية على المقالات الأخيرة التي نشرتها صحيفتا نيويورك تايمز والفاينانشيال تايمز، والتي فسرت ارتفاع الإحصائيات الإجمالية للوفيات على أنها مؤشر على أن حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا أقل مما تم الإعلان عنه.

وطالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هذا الأسبوع تلك الصحف بمراجعة أساليب إعداد تقاريرها.