شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع وفيات وإصابات «كورونا» في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة الحماية المدنية أن الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 فى إيطاليا انخفضت إلى 242 اليوم الجمعة مقابل 262 أمس، فيما انخفض العدد اليومى لحالات الإصابة الجديدة إلى 789 نزولا من 992 أمس.

وقالت الوكالة إن إجمالى الوفيات منذ ظهور المرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد يوم 21 فبراير وصل الآن إلى 31610، وهو ثالث أعلى رقم فى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة 223885 إصابة، وهو خامس أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.