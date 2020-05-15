شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تكمل 10 أيام دون إصابات جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المركز في بيان اليوم، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز استلم الجمعة 94 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وبعد الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.
ولفت إلى أن الوضع الوبائي في ليبيا استقر عند 64 حالة تمثل إجمالي الإصابات منها 33 حالة نشطة، بينما تعافى 28 حالة وتوفى 3 حالات.
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