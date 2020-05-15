الجيش الليبي يستهدف مرابض المدفعية والطيران المسير بطرابلس

استهدفت مدفعية الجيش الليبي، الجمعة، تمركزات المليشيات الإرهابية ومرابض إطلاق القذائف وسط العاصمة طرابلس.

وقال العقيد محمد فرج عثمان بالمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة (تابعة للجيش) إن القوات المسلحة استهدفت مواقع المليشيات في غابة النصر بطرابلس بالمدفعية، وهي المواقع التي تقوم بالقصف العشوائي على المدنيين.

وأضاف عثمان في تصريح لـ"الخليج 365" أن قوات المدفعية استهدفت أيضا مقر للطائرات المسيرة بقاعدة معيتيقة المحتلة وكانت الضربة صائبة.

وأوضح أن المليشيات الإجرامية تكثف حملات تخويف المواطنين وتهديدهم لعدم مساندة الجيش الوطني في حربه على الإرهاب.

وكشف عن تعرض الشيخ عبدالله مخلوف، أحد شيوخ مدينة كاباو، في جبل نفوسة قرب الحدود التونسية، إلى التصفية من قبل المليشيات بعد زياته إلى مقر القيادة العامة في الرجمة الفترة الماضية واندلاع الاشتباكات داخل المدينة.

بدوره، قال مصدر عسكري ليبي، فضل عم ذكر اسمه، إن القوات المسلحة نفذت عدة ضربات استباقيات وعمليات نوعية ضد تمركزات المليشيات خاصة في محور عين زارة وجنوب القرة بوللي.

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وأضاف المصدر العسكري أن الضربات كانت شديدة وتمكنت من تدمير أهدافها بدقة لتأمين الخطوط الأمامية للجيش الليبي ومنع أي هجوم على مدينة ترهونة.

وأشار إلى أن المليشيات حاولت التقدم من محور خلة الفرجان، بعد فشلها في التقدم من المحاور الأخرى، ولكن القوات تصدت لهجومهم الفاشل المدعوم بالمرتزقة السوريين.

وكشف المصدر أن قوات الجيش تحكم سيطرتها على النقاط العسكرية الهامة في طرابلس خاصة مطار طرابلس الدولي ومعسكر المدفعية والصواريخ ومعسكر النبكه ومعسكر اليرموك.

كما تسيطر على كلية ضباط الشرطة ومبني الجوازات ومبنى البحث الجنائي ومعسكر الدروع ومعسكر الهندسة العسكرية ومعسكر التكبالي ومعسكر حمزة ومعسكر الهجرة ومعسكر الفروسية ومعسكر النقلية.

واعتبر أن هذا هو السبب الذي يدفع المليشيات للاستهداف العشوائي وفرض الحصار على المدن الداعمة للجيش وعلى رأسها ترهونة التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي منذ نحو شهر.

ولا يزال الطيران التركي المسير يستهدف المدنيين وعربات النقل المدنية وصهاريج الوقود وسيارات الإسعاف.

كما استهدف الطيران التركي المسير قوافل الإمدادات الصحية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، إلى مدينتي ترهون وبني وليد.